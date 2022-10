Amendament important la Ordonanta de modificare a Legii privind reforma in domeniul sanatatii

Deputata PSD de Dambovita, Carmen Holban, membra in Comisia pentru Sanatate si Familie a Camerei Deputatilor ne-a informat ca, in sedinta de marti - 11 octombrie 2022, a fost adoptat un amendament al reprezentantilor Partidului Social Democrat la Proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.Conform propunerilor PSD, vor fi exonerate de la plata sumele decontate din bugetul ... citeste toata stirea