Amendat cu 10.000 pentru ca detinea material lemnos in mod ilegal

La data de 14 februarie a.c., politistii din cadrul Sectiei nr. 4 Politie Rurala Dragomiresti au fost sesizati prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca, pe raza satului Decindeni, se transporta material lemnos ilegal. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca o societate comerciala detinea 61,206 mc de material lemnos, esenta gorun, in valoare de aproximativ 35.000 de lei, care ar fi fost depozitat la aproximativ un kilometru in afara platformei primare si a exploatarii ... citește toată știrea