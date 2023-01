ANAF organizeaza online seminarii de informare pentru persoanele fizice si juridice. Detalii aici

ANAF a publicat pe portalul propriu, la rubrica Asistenta contribuabili / Servicii oferite contribuabililor, lista seminariilor web care se vor desfasura in luna ianuarie. (link aici)Printr temele dedicate persoanelor fizice se numara:Tratamentul fiscal al veniturilor din cedarea folosintei bunurilor aplicabil in anul 2023Stabilirea rezidentei fiscale a persoanelor fizice la sosirea in / plecarea din Romania si inregistrarea fiscala a persoanelor fizice nerezidenteTratamentul fiscal ... citeste toata stirea