Angajamentul prefectului Claudia Gilia in fata dambovitenilor: Nu vreau sa mai aud expresia merge si asa!

Echipa completa, de astazi - 28 ianuarie 2022, la Prefectura Dambovita. Claudia Gilia (PSD) si-a inceput mandatul de reprezentant al Guvernului in judetul Dambovita. De asemenea, a fost investit si subprefectul Corneliu Salisteanu (PSD). Cel de-al doilea post de subprefect este ocupat, din vara anului trecut, de Ana Maria Dragota Zamfir (PNL).Claudia Gilia, prima femeie prefect al judetului Dambovita, a declarat ca va tine cont, in activitatea pe care o va desfasura in noua functie, de patru ... citeste toata stirea