Angajata a unei primarii, gasita spanzurata. Rudele spun ca ultimele luni lucrate au fost un calvar pentru ea

O femeie de 52 de ani, angajata la primaria comunei Gura Ocnita, a fost gasita fara viata, in propria casa, iar rudele dau vina acum pe stresul acumulat in ultima vreme la locul de munca. Familia arata cu degetul inspre conducerea primariei care, spun ei, i-a facut viata un calvar. Femeia era in depresie de ceva timp si se afla sub tratament de specialitate. Doamna Alina, 52 de ani, lucra ca inspector contabilitate in primaria comunei Gura Ocnita de mai bine de 20 de ani. Pana in 2019, cand a ... citeste toata stirea