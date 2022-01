Angajatii Romsilva au iesit la proteste. 415 de salariati vor fi concediati

In ciuda tuturor eforturilor facute in ultimele luni de Federatia Sindicatelor din Silvicultura Silva, conducerea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si conducerea Regiei Nationale a Padurilor nu renunta la concedierea colectiva a celor 415 salariati. Din cei 415 salariati, 223 sunt muncitori, majoritatea direct productivi si 192 sunt personal TESA, din care, 144 personal silvic.Sindicatele au contestat in instanta, la Tribunalul Bucuresti, inca din luna noiembrie 2021, Hotararea ... citeste toata stirea