Angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, someri in varsta de peste 45 de ani, inregistrati in evidentele AJOFM, primesc, timp de 12 luni, cate 2.250 lei pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni - ne informeaza AJOFM Dambovita.In acest ... citeste toata stirea