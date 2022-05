Anii de pandemie, razbunati la "Ziua comunei Gura Sutii"!

Cald ca in mijlocul verii, ieri - 21 mai, de Sfintii Imparati Constantin si Elena. Primavara s-a varsat brusc in cuptorul fierbinte al verii. O vreme, spuneau batranii, cum nu a mai fost niciodata. Nicio adiere de vant, iar firicelele de nori curgeau iute pe cer, nevrand parca sa ramana nicio clipa in fata soarelui dogoritor.La Gura Sutii, oamenii, cu mic cu mare, s-au adunat in incinta targului saptamanal gatit de Primarie pentru marea sarbatoare a comunei. Totul era aranjat asa cum se ... citeste toata stirea