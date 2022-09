Anul scolar 2022-2023 debuteaza intr-o institutie de invatamant noua in comuna Buciumeni

Toamna si-a intrat in drepturi chiar din prima zi in localitatile din nordul judetului Dambovita. A plouat marunt si rece, astazi - 1 septembrie 2022, dar acest fapt nu a impiedicat evenimentul de inaugurare a Scolii Gimnaziale de la Buciumeni. Primarul Pavel Ion a fost prevazator. A pregatit in curte, pentru invitati si pentru preotii din comuna care au oficiat slujba religioasa, cateva corturi, astfel incat manifestarile prevazute sa se deruleze fara cusur.Cuvantul de deschidere a apartinut ... citeste toata stirea