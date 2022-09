Anul scolar a debutat in conditii bune in comuna Salcioara

Anul scolar 2022-2023 a debutat in conditii bune, in comuna Salcioara, judetul Dambovita. Ca urmare a investitiilor pe care administratia publica locala le-a implementat in ultimii ani, sunt parinti care au revenit asupra deciziei de a-si duce copiii la unitati de invatamant de la oras, respectiv la Titu sau la Targoviste.Amintim ca, in luna iunie a acestui an, toate salile de curs au fost dotate cu laptopuri, table digitale interactive, videoproiectoare si sisteme wireless de conectare la ... citeste toata stirea