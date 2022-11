Anunt important pentru beneficiarii de microgranturi in domeniul agroalimentar

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura le reaminteste beneficiarilor Masurii 1 - "Microgranturi in domeniul agroalimentar" ca trebuie sa incarce in sistemul informatic Granturi IMM, sectiunea IMM RECOVER, rapoartele de progres, insotite de documentele justificative.Termenul de depunere a rapoartelor de progres este de 90 de zile calendaristice de la data incasarii sumelor cuvenite in contul bancar al fiecarui beneficiar.Nedepunerea rapoartelor de progres sau depunerea acestora ... citeste toata stirea