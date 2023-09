6 octombrie 2023 este termenul pana la care elevii de lucru din orasele Targoviste, Ramnicu Valcea, Cluj Napoca, Iasi, Pitesti, Vaslui si Galati se pot inscrie in programul Leaders ExploreCopyright organizat de Fundatia Leaders, cu sprijinul Lidl. Este vorba despre o experienta de autocunoastere adresata tinerilor cu varste cuprinse intre 14 si 18 ani dornici sa isi identifice drumul in cariera potrivit cu personalitatea si abilitatile lor.Programul se desfasoara in perioada octombrie 2023 - ... citeste toata stirea