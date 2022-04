Anunt important pentru locuitorii comunei Dragomiresti. Amenda minima este 3.000 de lei!

Primaria Dragomiresti, judetul Dambovita, ii informeaza pe locuitorii comunei ca au obligatia sa intretina santurile, rigolele, podetele, trotuarele si caile pietonale din dreptul locuintelor si terenurilor pe care le detin.De asemenea, atrag atentia responsabilii din cadrul administratiei publice locale, este interzis sa fie depozitate materiale pentru constructie sau de alta natura pe partea carosabila, in statiile mijloacelor de transport, in santuri, pe trotuare si in zona de siguranta ... citeste toata stirea