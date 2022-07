Apa si canalizare in toate satele comunei Vacaresti. Vezi cand vor incepe lucrarile!

In curand, la Vacaresti va incepe derularea unor investitii istorice. Peste 8 milioane de euro au fost alocati prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) pentru realizarea retelelor de apa si canalizare. Finantarea se va derula prin Compania de Apa Targoviste - Dambovita.Toate satele componente ale comunei Vacaresti vor beneficia de retea de apa curenta. Pe POIM, va intra in executie canalizarea in Vacaresti si Bratestii de Jos. Completarea va veni prin Programul National de ... citeste toata stirea