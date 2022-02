Aparatura medicala noua pentru Spitalul Municipal Moreni

Administratia publica locala de la Moreni are in permanenta in atentie Spitalul Municipal, asigurarea unor conditii optime de investigatii, tratament si cazare pentru bolnavii care beneficiaza de serviciile acestei unitati medicale.Ieri - 15 februarie 2022, a sosit la Moreni un lot de aparatura de specialitate. Vorbim aici de un EKG pentru monitorizare de ultima generatie, eco doppler, doppler vascular, rinomanometru, negatoscop, spirometru, sterilizator rapid, un EKG portabil, ... citeste toata stirea