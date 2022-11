Apartamentele ANL din zona Dambovita Mall vor fi repartizate catre beneficiari in primavara

Primarul municipiului Targoviste, Daniel Cristian Stan, a anuntat, astazi - 9 noiembrie 2022, ca primele apartamente ANL ce se construiesc pentru profesori si medici in zona Dambovita Mall vor fi repartizate catre beneficiari cel mai probabil in primavara anului viitor. In acest moment, lucrarile la cele doua blocuri cu cate 24 de locuinte cu doua camere au ajuns la finisaje. Investitia depaseste 11 milioane de lei, iar administratia publica locala va realiza racordarea la retelele de utilitati ... citeste toata stirea