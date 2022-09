Apel de participare la Bienala Nationala de Arta "Gheorghe Petrascu", editia a XVI-a, 2022

Consiliul Judetean Dambovita, prin Complexul National Muzeal "Curtea Domneasca" Targoviste, organizeaza in acest an a XVI-a editie a Bienalei Nationale de Arta "Gheorghe Petrascu".Pictorul Gheorghe Petrascu a ales sa isi stabileasca atelierul la Targoviste pentru o perioada considerabila din viata sa (din 1923 pana in 1943, cand s-a imbolnavit si nu a mai putut lucra), atras de pitorescul si atmosfera patriarhala a orasului. Importanta si renumele de mare colorist al lui Gheorghe Petrascu s-au ... citeste toata stirea