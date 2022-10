APIA a autorizat la plata aproape 20.000 de fermieri din judetul Dambovita

19.888 de fermieri din judetul Dambovita, din cei 23.549 care au depus la APIA cereri unice de plata in acest an, au fost deja autorizati la plata pentru avans, respectiv 70% din valoarea subventiei calculate sau 85% - in cazul celor care au aplicat pentru masuri de dezvoltare rurala.Agricultorii care n-au primit autorizatie la plata sunt cei care au intrat in esantioanele de control stabilite de APIA central si pentru care nu s-au finalizat verificarile - ne informeaza Oana Nastase, purtator ... citeste toata stirea