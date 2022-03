Arde dealul la Butoiu de Sus! Zona este greu accesibila echipajelor de stingere

Pompierii din Dambovita, inclusiv cadre aflate in timpul liber, actioneaza pentru stingerea unui incendiu de vegetatie care se manifesta pe o suprafata de aproximativ 5 hectare in zona satului Butoiu de Sus, judetul Dambovita. Militarii sunt sprijiniti de voluntarii de la SVSU Hulubesti.Flacarile sunt alimentate de vantul puternic care se manifesta pe directia padurii, astfel ca incendiul a ajuns in zona de liziera - ne informeaza ISU Dambovita. De asemenea, a fost distrusa o plantatie de ... citeste toata stirea