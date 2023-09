La data de 26 septembrie a.c., in urma probatoriului administrat de politistii din cadrul Sectiei nr. 1 Politie Rurala Targoviste, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviste, pe numele unui tanar de 19 ani, din Cazaci, a fost emis un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Acesta a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva Dambovita, initial, la data de 25 septembrie a.c., fiind retinut pentru 24 de ore pe baza de ordonanta. Din ... citeste toata stirea