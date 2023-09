La data de 2 septembrie a.c., in urma cercetarilor efectuate de politistii din cadrul Politiei Municipiului Moreni, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Moreni, fata de un barbat, in varsta de 35 de ani, din comuna Ocnita, a fost dispusa masura retinerii pentru 24 de ore. Pe parcursul zilei de ieri, 3 septembrie, barbatul a fost prezentat magistratilor, fata de acesta fiind dispusa masura arestarii preventive pentru 30 de zile. Cel in cauza este banuit ca, in ... citeste toata stirea