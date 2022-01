Argeseni retinuti pentru trafic de droguri

Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Pitesti, impreuna cu procurorii DIICOT, au efectuat, astazi - 28 ianuarie 2022, perchezitii in localitatile Pitesti, Budeasa si Babana, la locuintele a trei persoane, banuite de trafic de substante cu efect psihoactiv.In urma cercetarilor, s-a stabilit ca, din septembrie 2021 si pana in prezent, grupul infractional, alcatuit dintr-o femeie si doi barbati, ar fi comercializat, in judetul Arges, substante cu efect psihoactiv.In urma ... citeste toata stirea