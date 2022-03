Asociatia COMMUNIO reprezinta judetul Dambovita la Gala De Excelenta in Asistenta Sociala

Marti, 15 martie 2022 vaaEuro< avea loc la Ateneul Roman din Bucuresti Gala De Excelenta in Asistenta Sociala, eveniment de inalta tinuta, devenit o traditie pentru toti cei care activeaza in domeniul social.Organizat de Colegiul National al Asistentilor Sociali (CNASR) cu ocazia celebrarii Zilei Mondiale a Asistentei Sociale, aflat la a VIII a editie, evenimentul pune in lumina si onoreaza performanta si excelenta celor mai merituosi asistenti sociali, institutii guvernamentale si ... citeste toata stirea