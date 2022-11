Asociatia Romana Anti SIDA cere ACCES EGAL LA SANATATE PENTRU TOEsI

In ciuda progreselor extraordinare in ceea ce priveste prevenirea si tratamentul, HIV ramane o problema de sanatate majora, care afecteaza peste 2 milioane de persoane in Europa si peste 38 de milioane in intreaga lume.In Romania, la 30 iunie 2022, traiau 17.536 persoane cu HIV/SIDA, iar in primele sase luni ale acestui an fusesera depistate 264 de cazuri noi.Poate ca cifrele par mici, raportate la populatia Romaniei, dar, din pacate, majoritatea cazurilor noi sunt descoperite in faza ... citeste toata stirea