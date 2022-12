Asociatia Turistica Pestera-Padina, apel catre operatorii ospitalieri sa nu mai foloseasca focurile de artificii in zona

"Asociatia Turistica Pestera-Padina impreuna cu Administratia Parcului Natural Bucegi sustine INTERZICEREA FOCURILOR DE ARFIFICII in Statiunea Turistica de Interes National Pestera-Padina din MoroeniSuntem in mijlocul muntilor Bucegi, sub ochii Sfinxului si avem datoria sa protejam cea mai mare bogatie, sa protejam natura! Dezvoltarea turismului in Statiunea Turistica nu trebuie sa puna in pericol biodiversitate pentru care de fapt, oaspetii nostri aleg sa vina la noi.De aceea, facem un apel ... citeste toata stirea