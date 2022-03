Asociatie umanitara din Dambovita, premiata pentru excelenta in asistenta sociala

La Ateneul Roman din Bucuresti, s-a desfasurat, ieri - 15 martie 2022, Gala Nationala a Excelentei in Asistenta Sociala, in cadrul careia Asociatia Centrul Socio-Cultural COMMUNIO din Targoviste, judetul Dambovita, a fost premiata pentru activitatea de sprijinire a celor aflati in situatii dificile din punct de vedere material si medical. Evenimentul care s-a consumat sub egida "Zilei Mondiale a Asistentei Sociale" a fost organizat de Colegiul National al Asistentilor Sociali. Amfitrionul ... citeste toata stirea