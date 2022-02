Atac intr-o parcare din Giurgiu! Au fost furate catalizatoarele auto

Hotii au dat atacul, azi-noapte, in Cartierul Tineretului din municipiul Giurgiu. Au fost furate catalizatoarele mai multor autoturisme parcate. Potrivit IPJ Giurgiu, trei persoane au depus sesizare la Politie. Numarul pagubitilor se pare insa ca este mai mare. Oamenii legii efectueaza cercetari in acest caz.Catalizatorul auto poate fi furat in doar un minut si valoreaza bani frumosi, intrucat contine aur si platina. Uneori, hotii dau atacul chiar si ... citeste toata stirea