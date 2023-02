Ateliere de incondeiat oua, icoane pe sticla, micul artizan si hand-made la Centrul Judetean de Cultura Dambovita, in perioada 27-31 martie

In cadrul Programului National Scoala Altfel - "Sa stii mai multe, sa fii mai bun!", Centrul Judetean de Cultura Dambovita organizeaza, in perioada 27-31 martie, intre orele 9:00-12:00, o serie de activitati menite sa contribuie la dezvoltarea competentei de invatare si a abilitatilor socio-emotionale in randul copiilor, fie ca sunt prescolari sau elevi.Atelierele propuse pentru acest an sunt urmatoarele: Incondeiat oua, Icoane pe sticla, Micul Artizan si Hand-Made.Activitatile se ... citeste toata stirea