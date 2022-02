Atelierul educational "Cateva ceasuri in preistorie - Zeitele de lut" organizat la scoala gimnaziala "Radu cel Mare" din Targoviste

Consiliul Judetean Dambovita, prin Complexul National Muzeal Curtea Domneasca Targoviste, in parteneriat cu Scoala Gimnaziala Radu cel Mare Targoviste organizeaza astazi, 11 februarie 2022, atelierul educational Cateva ceasuri in preistorie - Zeitele de lut.In cadrul activitatii derulate la Scoala Gimnaziala Radu cel Mare din municipiul Targoviste se doreste transmiterea de informatii despre simboluri si credinte prezente in eneolitic si epoca bronzului, implicand activ copiii in reproducerea ... citeste toata stirea