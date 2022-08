Atentie! 2 septembrie 2022, termenul limita pentru a solicita ajutorul de 875 lei/ha

Fermierii romani mai au la dispozitie doar cateva zile pentru a depune la APIA cererile pentru ajutorul exceptional pentru sectorul vegetal. Termenul limita este 2 septembrie 2022 - reaminteste APIA Dambovita.Grantul este in cuantum de 875 lei/ha. In judetul Dambovita, 832 de fermieri au depus pana acum cerere pentru obtinerea acestui sprijin din partea statului.Ajutorul financiar se acorda pentru sustinerea unor cheltuieli angajate in perioada 24 februarie - 12 august 2022, cu achizitia de ... citeste toata stirea