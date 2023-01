Atentie! A fost suspendata circulatia pe TransBucegi, din cauza viscolului

Consiliul Judetean Dambovita a luat decizia inchiderii circulatiei rutiere pe DJ 713, sectorul Cabana Dichiu - intersectie drum de acces Cabana Piatra Arsa, ca urmare a fenomenelor meteo nefavorabile - cod portocaliu de viscol si caderi abundente de zapada."Recomandam evitarea deplasarilor in aceasta perioada, iar in cazul in care acestea nu pot fi amanate, conducatorii auto trebuie sa echipeze corespunzator autovehiculele, sa respecte semnalizarea rutiera din zona, indicatiile agentilor de ... citeste toata stirea