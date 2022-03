Atentie! Amenda minima pentru nerespectarea colectarii separate a deseurilor este 5.000 de lei!

Primaria Targoviste a demarat, astazi - 9 martie 2022, distribuirea noilor pubele pentru gunoi si a sacilor colorati si inscriptionati pentru colectarea separata a deseurilor menajere in Cartierul Priseaca. In acest context, edilul Daniel Cristian Stan a punctat, in cadrul unei conferinte de presa, principalele repere ale programului.Important de retinut!- In zona de case, fiecare gospodarie va primi lunar, gratuit, cate doi saci galbeni - pentru plastic si metal si cate doi saci albastri - ... citeste toata stirea