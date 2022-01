Atentie! Atac cibernetic! Nu accesati link-ul primit pentru verificarea contului WhatsApp!

Atentie! Nu accesati link-urile primite prin mesaje care vi se par ciudate, chiar daca v-au fost trimise de persoane cunoscute! Infractorii cibernetici va acceseaza in acest mod telefoanele, tabletele, calculatoarele etc. pentru a va fura informatiile personale, in special cele bancare.In ultimele zile, utilizatorii sunt informati ca cineva a incercat sa le pirateze contul WhatsApp si ca, din motive de securitate, le-a fost suspendat. Mesajul apare instant (nu pe WhatsApp), in timp ce-ti ... citeste toata stirea