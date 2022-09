Atentie! Banca nu te suna sa iti ceara datele cardului!

ING Bank a trimis o noua informare prin care isi invata clientii cum sa nu cada in plasa escrocilor care incearca sa obtina fraudulos bani, prin diferite metode si canale. Echipa ING spune ca, in ultima perioada, se observa o crestere a atacurilor de tip "phishing". Citeste mai jos sfaturile ING Bank.Cum arata aceasta momeala?Exista oameni care iti arunca o momeala cu scopul de a-ti fura datele si in cele din urma, banii, iar acest lucru se intampla prin diferite mijloace: de la e-mail, SMS, ... citeste toata stirea