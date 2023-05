Inspectorul pentru Situatii de Urgenta Dambovita va organiza, marti - 30 mai 2023, intre orele 10:00-14:00, un exercitiu de alarmare publica in municipiul Targoviste, prin care se urmareste verificarea modului de actiune in cazul unui seism, pregatirea efectivelor proprii si in regim integrat cu celelalte entitati responsabile in asigurarea managementului situatiilor de urgenta. De asemenea, exercitiul va permite autoritatilor sa testeze si sa imbunatateasca planurile de actiune in caz de ... citeste toata stirea