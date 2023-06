Inspectoratul de Jandarmi "Mircea cel Batran" Dambovita organizeaza, in perioada 20-23 iunie 2023, in zona montana a judetului, un exercitiu de cooperare si conducere, cu forte si mijloace in teren cu scopul eficientizarii actiunilor de cautare si salvare persoane.Vor participa: Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane, Inspectoratul General de Aviatie al MAI, IJJ Arges, IJJ Prahova, IJJ Brasov, Centrul de Perfectionare a Pregatirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia, Gruparea de Jandarmi ... citeste toata stirea