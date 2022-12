Afumarea produselor specifice Craciunului trebuie sa se desfasoare in anumite conditii pentru a preveni incendiile - atrag atentia pompierii din Giurgiu, care vin si cu recomandari clare:- afumatorile nu trebuie amplasate in apropierea cladirilor, a depozitelor de furaje, in magazii, soproane etc. sau langa materiale combustibile;- se recomanda ca acestea sa fie facute din caramida si materiale ... citeste toata stirea