Atentie! Restrictii de campare pe malul raului Dambovita! Se deverseaza apa din Barajul Rucar

Din cauza unei avarii aparuta la barajul de la hidrocentrala Rucar, s-a luat masura deversarii controlate in raul Dambovita a unei importante cantitati de apa. ISU Arges a transmis o informare cu privire la aceasta operatiune si, totodata, anunta ca au fost luate restrictii de stationare si camparea pe malurile raului.Sunt vizate mai multe zone, unde cresterea debitului i-ar putea pune in pericol pe cei care se opresc in zonele cu risc. Pompierii ... citeste toata stirea