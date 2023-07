Compania de Apa Targoviste Dambovita va intrerupe furnizarea apei potabile in comunele Hulubesti si Cobia, pentru lucrari de igenizare la bazinul de stocare, dupa cum urmeaza:- in Hulubesti, Butoiu de Sus, Butoiu de Jos, Valea Dadei si Magura (comuna Hulubesti), in data de 02.08.2023, intre orele 08:00-20:00.- in comuna Cobia, in data de 03.08.2023, in intervalul orar 08:00-20:00.Atentie! De la reluarea furnizarii apei in ... citeste toata stirea