Atentie! Sesiune de contractare servicii medicale la CAS Dambovita. Documentele se transmit online

Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Dambovita organizeaza, in luna aprilie 2022, sesiune de contractare pentru urmatoarele categorii de furnizori de servicii medicale:- asistenta medicala primara, doar pentru furnizori care, la 31.03.2022, nu se aflau in contract cu CAS Dambovita;- asistenta medicala pentru specialitati clinice, inclusiv pentru specialitatea medicina fizica si de reabilitate, doar pentru furnizori care, la 31.03.2022, nu se aflau in contract cu CAS Dambovita;- ... citeste toata stirea