Atentionare InfoCons la inceput de an scolar! Atentie la rechizite, articole vestimentare si pachetul pentru scoala al copilului!

Inceputul anului scolar aduce in lumina aspecte importante la care parintii, in calitatea lor de consumatori trebuie sa fie atenti atunci cand achizitioneaza rechizite, articole vestimentare: uniforme, haine sau ghiozdane pentru elevi. InfoCons vine in sprijinul consumatorilor cu cateva sfaturi utile pentru achizitionarea produselor in cunostinta de cauza!Sfaturi utile InfoCons la achizitionarea rechizitelor necesare oricarui elev: caiete, creioane, acoarele, pixuri, blocuri de desen etc. : ... citeste toata stirea