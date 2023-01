Atentionari meteo de ploaie, lapovita, vant, polei si zapada

In aceasta seara, incepand ora 18:00, va intra in vigoare o avertizare meteo cod galben valabila pana maine dimineata la ora 10:00 in mai multe judete ale tarii. Vor fi precipitatii indeosebi sub forma de ploaie si lapovita, iar local se va depune polei. Vantul va prezenta intensificari, cu viteze in general de 50-60 km/h.A doua atentionare meteo va intra in vigoare, maine - 27 ianuarie, la ora 10:00, si va fi valabila pana sambata - 28 ianuarie, la ora 22:00. In zonele joase de relief, la ... citeste toata stirea