ATOP Dambovita, prima sedinta in teritoriu

In aceasta dupa amiaza, la Moreni, a avut loc ultima sedinta din acest an a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Dambovita- ATOP- si prima care se desfasoara in teritoriu. ATOP este autoritatea teritoriala de ordine publica care asigura, prin activitatea sa, reprezentarea si promovarea intereselor comunitatii in scopul asigurarii unui climat de siguranta si securitate publica.Evenimentul a debutat cu prezentatrea ordinii de zi de catre presedintele ATOP Dambovita, Liviu Vasilescu, dupa ... citeste toata stirea