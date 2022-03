Au inceput inscrierile la Olimpiada ASF, concurs national de educatie financiara

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) organizeaza, in perioada 26 martie - 11 aprilie 2022, in parteneriat cu Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR), concursul national de educatie financiara - Olimpiada ASF, dedicat tuturor elevilor aflati in acest an scolar in clasa a XI-a.Competitia este structurata in trei etape, prima fiind programata in data de 26.03.2022, in cadrul saptamanii dedicate evenimentului international Global Money Week 2022. ... citeste toata stirea