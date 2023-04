In perioada 20 aprilie - 5 mai 2023, Inspectoratele Judetene de Jandarmi recruteaza candidati in vederea participarii la concursul de admitere organizat in sesiuniea aprilie - iunie 2023 la scolile postliceale ale Jandarmeriei Romane.Tinerii care doresc sa devina jandarmi, pot opta pentru Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Dragasani sau Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi "Petru Rares" Falticeni, pentru subofiteri fiind disponibile 700 de locuri."Persoanele ... citeste toata stirea