Presedintele Corneliu Stefan ii anunta pe tinerii care vor sa se formeze pe o perioada de 3 luni in cea mai importanta institutie administrativa din judetul Dambovita ca, incepand de astazi - 1 septembrie 2023, pot transmite documentele necesare in vederea participarii la programul Internship la Consiliul Judetean pana in data de 11 septembrie 2023.Sunt puse la dispozitie noua locuri pentru care se poate deja aplica: doua la Directia Juridica, Contencios Administrarea Patrimoniului, unul la ... citeste toata stirea