Au inceput lucrarile de modernizare a Parcului Pucioasa. Va fi probabil cel mai frumos din judet

Parcul Orasenesc Pucioasa se afla, in aceasta perioada, intr-un amplu proces de modernizare si amenajare peisagistica, un proiect in valoare de 16 milioane de lei, care vizeaza, totodata, si reabilitarea DJ 710 - inclusiv trotuare, spatii verzi, iluminat public ornamental si canalizatie pentru ingroparea retelelor de telecomunicatii."Lucrarile sunt in grafic si, la pana la sfarsitul anului viitor, totul va fi dat in folosinta. Parcul va fi impecabil, ca iluminat, ca peisajistica... O sa ... citeste toata stirea