Au vrut maruntis, s-au ales cu dosar penal pentru furt. Doi tineri, prinsi cand spargeau un automat de cafea

Doi tineri din Dambovita au fost prinsi de jandarmi chiar cand au spart un automat de cafea. Cei doi aveau asupra lor un cleste cu care au reusit sa distruga aparatul. Cei doi tineri, in varsta de 16 si 19 ani, sunt din Gaesti. "Jandarmii damboviteni, aflati in misiune, au observat intr-o piata din orasul Gaesti doua persoane, care manifestau un comportament suspect la vederea patrulei de ordine publica.Jandarmii au procedat la legitimarea acestora, iar in imediata apropiere au observat, langa ... citeste toata stirea