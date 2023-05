Alianta pentru Unirea Romanilor Dambovita se afla in prin proces de organizare si pregatire pentru alegerile din anul 2024. Potrivit presedintelui Danil Zepis, in acest moment, filiala numara peste 1300 de membri, iar in teritoriu exista 30 de organizatii locale conduse de presedinti interimari imputerniciti de catre Secretariatul General al partidului. " In acest moment avem peste 1300 de membri cu adeziune, numarul lor creste in fiecare zi. Avem organizatii locale in circa 30 de localitati. ... citeste toata stirea