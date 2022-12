Aurelian Cotinescu (PNL Dambovita): Atunci cand Romania este nedreptatita, trebuie ca fiecare roman sa reactioneze!

Secretarul general al PNL Dambovita, Aurelian Cotinescu, a iesit in spatiul public, imediat dupa votul negativ pentru aderarea Romaniei la Schengen, cu o reactie dura la adresa Austriei si un indemn catre romani, sa boicoteze acest "stat mic plin de frustrari imperiale" si companiile austriece."Prin votul de astazi, Austria a produs o falie in interiorul UE intr-un moment in care Europa are nevoie de solidaritate in contextul razboiului din Ucraina.Prin votul de astazi, Austria a jignit ... citeste toata stirea